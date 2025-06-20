“CTP’nin TDP’siz, TDP’nin de CTP’siz hareket etmesi doğru olmaz”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili değerlendirmesinde, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin TDP’siz, TDP’nin de CTP’siz hareket etmesinin doğru olmayacağını, bunun anket sonuçlarından da rahatlıkla görüldüğünü vurguladı

“TDP Başkanı olarak, ben üzerime düşeni yapacağım”

Kıbrıs Postası’nda Ulaş Barış’ın sorularını yanıtlayan Çeler, Gazeteci Barış’ın, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Asım Akansoy’un, “İki parti arasında travmalar var” sözlerini değerlendirmesini istedi.

TDP’nin önceki dönemlerde “barajı geçemez” gibi söylemlerle yıpratılmaya çalışıldığını hatırlatan Çeler, Akansoy’un açıklamalarını “güzel paslar” olarak değerlendirdi. Bu paslaşmanın Cumhurbaşkanlığı ve yerel seçimlerde bir ortaklaşmaya dönüşmesini temenni etti, CTP ile ortaklaşmak için de üzerine düşeni yapacağını belirterek, “TDP Başkanı olarak, ben üzerime düşeni yapacağım ve Kıbrıs Türk toplumu için bu sorumluluğu alıyorum” dedi.

Toplumun varoluşu için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini vurgulayan Çeler, “Biz TDP olarak, zamanında bir abimizi cumhurbaşkanı yaptık. Neden şimdi olmasın? Konuşuyor muyuz? Evet, konuşuyoruz. Ciddi anlamda altı aydır bunları konuşuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bu seçimi, CTP bizsiz; biz de onlarsız kazanamayacağımızı bilmek zorundayız”

TDP’nin Kıbrıs Türk toplumunun geleceği için hiçbir sorumluluktan kaçmayacağını vurgulayan Çeler, TDP MYK’sında da yapılan çalışmalar doğrultusunda CTP ile Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortaklaşma olasılıklarının değerlendirildiğini kaydetti.

Çeler, “Gerek CTP’nin gerek TDP’nin yaptırdığı anketlerde, herkesin birbirine ihtiyacı olduğu gerçeği ortaya çıkıyor. Bu seçimi, CTP bizsiz; biz de onlarsız kazanamayacağımızı bilmek zorundayız. Ortaklaşmak zorundayız. Bizim aslında barış ve çözüme yönelik bu ortaklaşmayı doğru zemine oturtmamız lazım. Barışa ve çözüme hep birlikte sarılmalıyız” diyen Çeler, kalıcı çözümün önemine dikkat çekti.

“Federal çözüm yönündeki iradeyi ortaya koymamız lazım”

Kıbrıs’ta iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı federal çözümün en doğru ve kalıcı yöntem olduğunu belirten Çeler, “Bizim cumhurbaşkanlığı seçiminde bunu iradeye dökmemiz lazım. Çünkü bu bazen unutuluyor” dedi.