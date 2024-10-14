CTP Parti Meclisi'nden "Adalet İçin 3 Dakika Karanlık" Eylemine destek

6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Şampiyon Melekler için adalet mücadelesine kararlılığı göstermek amacıyla düzenlenen "Adalet İçin 3 Dakika Karanlık" etkinliği, 14-22 Ekim tarihleri arasında her akşam saat 20:00'den 20:03'e kadar gerçekleştiriliyor. Bu etkinlik kapsamında Kıbrıs genelinde ışıklar kapatılarak adalet çağrısı yapılıyor.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği tarafından organize edilen bu anlamlı eyleme, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi de destek verdi. Parti Meclisi, bugün saat 19:00'da başlayan toplantısı sırasında genel merkez binasının ışıklarını kapatarak eyleme destek belirtti.