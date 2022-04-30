CTP MYK ve milletvekilleri mecliste toplandı
Ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) de yaşanan son siyasi gelişmeler üzerine meclis grubu ve Merkez Yönetim Kurulu’nu topladı.
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Ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) de yaşanan son siyasi gelişmeler üzerine meclis grubu ve Merkez Yönetim Kurulu’nu topladı.
Meclis binasında bir araya gelen CTP milletvekilleri ve parti yönetimi son gelişmeleri masaya yatırdı.
Toplantı için Meclis'e gelen CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, dün gece yaşanan gelişmelerin ardından acilen MYK ile meclis grubunu topladıklarını söyledi, bu toplantıda, sonraki süreçlerde atılacak adımların değerlendirileceğini aktardı.
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