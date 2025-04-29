CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe: “Bina değiştirerek elbette zihniyetler değişmez.”

Meclis binasının Kıbrıs Türk halkının tarihine şahitlik ettiğini ifade eden Özdenefe, binanın herkes için bir anlamı olduğunu kaydetti. Hükümete yönelik Özdenefe, “Her bir yıl, her şey çok daha kötüye gitti maalesef…” dedi. Halkıyla, sendikalarıyla, sivil toplum örgütleriyle, öğretmeniyle, çalışanıyla, işvereniyle, emekçisiyle iplerini koparan bir hükümet olduğunu belirten Özdenefe, ülkenin içinde geçtiği süreçlere değindi.“Bina değiştirerek elbette zihniyetler değişmez.” diyen Özdenefe, bazı dilek ve temennilerini dile getirdi. Özdenefe, “Dediğim gibi çok fazla dilek ve temennim olacak ama bunların hayata geçebilmesi için bina değiştirmek yetmeyecektir. Muhakkak ki, ülkeyi yöneten iradenin ve zihniyetin değişmesi gerekecektir.” dedi. Turizm Master Planı konusuna değinen Özdenefe, “Turizm Master Planı tanıtımı diye bir organizasyon yapıyorsunuz ama Turizm Master Planı ortada yok.” dedi. Disiplin Tüzüğü konusuna da değinen Özdenefe, haftalardır her gece sokaklarda eylem ateşi yandığını belirtti.Turizm Master Planı’nda eksiklikler bulunduğunun altını çizen Özdenefe, planda yer alan bazı verilere ve ifadelere de değindi. Turizm Master Planı’na katkı koyan ve emek verenlere de teşekkür eden Özdenefe, planla ilgili yaptığı tespitleri paylaştı. İnsan kaynağı ve doğal kaynaklarının ekonomik anlamda hayata geçirilebilecek potansiyelinin çok yüksek olduğunu dile getiren Özdenefe, hükümete yönelik açıklamalarda bulundu. “Bu halka sürekli bizden bir şey olmaz, ne yapabiliriz, öyle isteniyor, böyle yapmak zorundayız mesajı vermekten vazgeçin.” diyen Özdenefe, halkın çok zorlu koşullardan bugünlere geldiğini kaydetti.

Turizm Master Planı’na yönelik konuşma yapan Özdenefe’ye yanıt veren İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, çalışmanın sekiz aylık bir çalışma olduğunu ifade etti. Turizm Master Planı’nın güzel bir çalışma olduğunu ifade eden Oğuz, planda yer alan bazı rakamlara ve çalışmalara değindi.“İnşallah lokomotif sektör turizme hep beraber sayıp çıkarız.” diyen Oğuz, turizm alanında büyük yatırımlara ihtiyaç olduğunu söyledi. “Biz cennetten bir köşeyiz.” diyen Oğuz, ‘KKTC’nin bir cazibe merkezi olduğunu ifade etti.