CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe: “Başsız, beyin ölümü gerçekleşen trafik”

Özdenefe, konuşma başlığının “Başsız, beyin ölümü gerçekleşen trafik” olduğunu ifade ederek, dün okul otobüsündeki yangına dikkat çekti, gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Hükümet ve ilgili bakanlıktan konuyla ilgili açıklama yapılmadığını belirten Özdenefe, araç yangınları, kazalar, araçların kontrollerinin gerekliliğine değindi.Hükümetin aldığı bazı kararlar ve yaptığı uygulamaların da trafikte ve araçlarda yanlış adımlar atılmasına sebep olduğunu belirterek, sol direksiyon araç izinlerini belirten Özdenefe, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na yönelik önerilerde bulundu, atılması gereken adımlara işaret etti.

Toplu taşıma, araçlardaki teknolojik özellikler, muayene istasyonları, denetimlerin önemine işaret eden Özdenefe, dün yanan aracın tüm teknik özelliklerinin açıklanmasını istedi, özellikle çocuk ve gençleri taşıyan araçların, otobüslerin detaylı bilgilerini talep etti.

Trafikte ciddi bir kaos olduğunu ifade eden Özdenefe, trafik ile ilgili tüm gerekli yasal ve altyapı düzenlemelerinin yapılmasını, halka hizmet verilmesini istedi.