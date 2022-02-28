CTP Milletvekili Asım Akansoy: “Ne tutarsa programı”

Ayşe GÜLER

CTP Milletvekili Asım Akansoy, hükümet programının belirli bir vizyona sahip olmadığını belirterek, “Metnin kendi içerisinde tutarlılığı yok. Kısa ve orta vadede hayata geçemeyecek öngörüler var” şeklinde konuştu.

Akansoy, hükümet programını “Ne tutarsa programı” olarak nitelendirdi.

Ezber bozan siyasi yaklaşımlara ihtiyaç duyulduğuna değinen Akansoy, “Geçmişte yapılan icraat, söylem bizi bir yere taşıyamıyor. Samimiyet ve ciddiyetle çalışmalıyız” dedi.

Akansoy, hükümet programında önceliklendirme olmadığını, siyasi vizyonunun bulunmadığını da dile getirdi.

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir aleyhine açılan davaya da değinen Akansoy, bu olayların giderek çoğaldığını, toplumu rahatsız ettiğini belirtti.

Akansoy, hükümet veya iktidarın ya da Cumhurbaşkanlığı’nın kendini soyutlamasına imkan tanımadığını kaydetti.

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Ülkede ciddi güvenlik sorunu olduğuna değinen Akansoy, “Halil Falyalı neden öldürüldü?” diye sordu.

Akansoy, bu sorunun cevabının çok önemli olduğuna değindi, “Bu bataklığı bulmak gerekiyor. Türkiye ile ilişkiler ve güvenlik konusu toplama hükümet programından çok daha önemli” dedi.

“Mafya ülkeye ellerini kolunu sallayarak girebiliyorsa ve bizim aydınlarımız Türkiye’ye giremiyorsa…

Gelin bu ülkeyi temizleyelim” dedi.

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