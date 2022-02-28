CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay: İlk günden verilen mesaj, istikrar değil, istikrarsızlık

Ayşe GÜLER

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, hükümet programında çalışma takviminin yer almamasını eleştirdi.

Başbakan Sucuoğlu’nun “Kısa süreli Bakanlar Kurulu’dur, değişebilir” yönünde yaptığı açıklamaları eleştiren Uluçay, hükümetle ilgili ilk günden verilen mesajın; istikrar değil, istikrarsızlık beklentisi yaratmaya dönük olduğunu vurguladı.

Uluçay, “Program, hükümet bir bütündür açıklamaları yapılıyor. Bu mesajın altında yaratılan anlam hükümetin, yanlış noktadan başladığının göstergesi” dedi.

Kamu reformunun uzun süredir beklediğini ancak çalışmaların sona ermediğini hatırlatan Uluçay, şu anda Cumhurbaşkanı olan, dönemin Başbakanı Ersin Tatar’ın “UBP olarak daire müdürlerinin liyakatle atanması, 3’lü kararnamelerin kaldırılması konusunda hem fikir olmadıkları” yönünde yaptığı açıklamalara değindi.

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