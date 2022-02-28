Özersay: Onlarca vaat var, takvimledirme yok

Ayşe GÜLER

UBP-DP-YDP 3’lü Koalisyon Hükümeti’nin programı Meclis’te görüşülmeye başlandı.

Halkın Partisi(HP) Genel Başkanı, Milletvekili Kudret Özersay, hükümet programı içerisinde diğer geçmiş hükümet dönemlerinde de gündeme gelen onlarca vaat olduğunu ancak bu icraatlarla ilgili takvimlendirme olmamasını eleştirdi.

Özersay, “Kağıt üzerine uzun uzun bir şeyler yazmak çok marifet değildir” diye konuşarak, HP için hükümetin ne söylediğinden çok ne yapacağından önemli olduğunu kaydetti.

Hükümet programında öncelikli noktaların belirlenmediğini, bu yönde bir adımın atılmasının daha samimi olacağını dile getiren Özersay, Başbakan Faiz Sucuoğlu’na “30 sayfaya yakın var. Hangileri öncelikli, hangilerini kısa süre içerisinde hayata geçirebileceğinize inanıyorsunuz?” diye sordu.

Özersay, seçime yakın bütçe geçirilirken, Türk Lirası’nda ciddi değer kaybı yaşandığını hatırlatarak, hükümet programında ek bütçeye dair herhangi bir nokta olmadığını dile getirdi, “Böyle bir niyet varsa ilk icraat bu mu olacak?” dedi.

Özersay, programda takvimlendirme olmamasının icraatlarla ilgili soru işareti doğurduğunu söyledi.

Hükümetin Serbest Liman Bölgesi’nin yeni hükümet döneminde Turizm Bakanlığı’na bağlandığını, ancak şimdiki düzenlemeye göre bu düzenlemenin yasaya aykırı olduğunu belirten Özersay, “Serbest Liman, yasaya göre Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı olması gerekir. Turizm Bakanlığı’na bağlamak isteniyorsa yasal değişiklik yapılmalı. O da farklı bir anomali doğurabilir. Bu konuda Başsavcılıktan görüş alınmalı. Konuyu takip edeceğiz” dedi.

Yerel yönetimler reformu…

Yerel yönetim reformuna da değinen Özersay, bu konunun kamuoyunda yalnızca sayının düşürülmesi gibi algılandığını ve sığ bir tartışma olarak kaldığını söyledi.

Özersay, “Belediyeler reformu sadece sayının azaltılması değil. Personelin özlük hakları, borçları, alacakları bunların diğer belediyelere aktarılması hem hukuki hem ekonomik hem siyasi anlamında komplikasyonlar içerebilir” şeklinde konuştu.

Özersay, bu konuda sağlıklı bir tartışma çağrısı yaptı.