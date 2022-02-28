CTP Milletvekili Devrim Barçın: “Koltuk uğruna kurulan bir hükümet”

Ayşe GÜLER

Hükümetin koltuk sevdası uğruna kurulduğunu belirten CTP Milletvekili Devrim Barçın, hükümet programının ‘-cek, -cak” ile dolu olduğunu, sürelerle ilgili takvimlendirme yapılmamasını eleştirdi.

Halkın sorunlardan usandığını, çözüm aradığını kaydeden Barçın, kamu teşkilat yasalarının güncellenmesi gerektiğini dile getirdi.

Barçın, Şehir Planlama Dairesi ile Serbest Liman ve Bölge İdaresi’nin Başbakan Yardımcılığı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlanmasını da eleştirerek, bu adımı ‘skandal’ olarak değerlendirdi.

Barçın, Kıb-Tek’in karşılığı boş bırakılarak, çoklu tarife yerine tekli tarife geçişin Resmi Gazete’de yayımlanmasını “halkla dalga geçmek” olarak değerlendirdi.

“Sistematik baskı yapılıyor”

Barçın, son dönemde insan hakları ve barış için mücadele edenlere yönelik sistematik bir baskı yapıldığını söyledi.

CTP eski Milletvekili, barış aktivisti Okan Dağlı’nın diplomatik pasaportu olmasına karşın Türkiye’ye güvenlik gerekçesiyle alınmadığını hatırlatan Barçın, bu konuda açıklama yapılmamasını eleştirdi.

Barçın, “Bu uygulama faşizmdir, asla kabul edilemez” dedi, “Okan Dağlı TC için hangi tehdidi oluşturmaktadır? Barış istediği için mi Türkiye için mi tehdit oluşturuyor?” diye sordu.

“Bizler yılmadan ve yıkılmadan barış demeye devam edeceğiz” diyen Barçın, “Derhal TC Büyükelçisi bu konuda makama çağrılmalı, açıklama yapmalı. Listenin hangi gerekçe ile oluşturulduğu sorulmalıdır” şeklinde konuştu.

Barçın, Basın Sen Başkanı Ali Kişmir’e açılan davayı da eleştirdi.

Özersay: Onlarca vaat var, takvimledirme yok