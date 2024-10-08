CTP, Meclis Başkanı ‘krizi’ konusunda ne yapacak?

Mecliste ‘başkan’ krizi yaşanmasına karşın Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, Ankara’da “park açılışına” gitti, bu nedenle Zorlu Töre, yasa gereği “Meclis Başkanı” yerine Tatar’a vekalet etmek durumunda kaldı.

Meclis Başkan Yardımcısı, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, Meclis Başkan Vekili olarak Genel Kurul’u yönetecek.

Bu kapsamda gözler, CTP’ye çevrilmiş durumda.

Parti, ya Danışma Kurulu ve Meclis Genel Kurulu’nu açarak UBP’nin Kutlu Evren’i Meclis Başkanı görevi için oylatmasına yardımcı olacak ya da süreci kilitleyecek.

Konuyla ilgili Kanal SİM’de Meyil Adakul’un programına bağlanarak konuşan CTP Milletvekili Ürün Solyalı, “Rezillikleri toplum faydasına düzeltme sorumluluğu maalesef bize düşüyor” diyen Solyalı, “Birazdan grup toplantımız var. Bu konuyu değerlendireceğiz. İşin detayını, gerekmesi durumunda basınla paylaşacağız” şeklinde konuştu.

Solyalı, “UBP, Meclis Başkanı konusunda bir aday gösterip ilerleyecekse, bizim onayımıza tabi tutulacağı bir alan oluştu. Bugün, bunu konuşacağız. Krizin yaratanları, buna bir çare bulmak zorunda. Sorumlu davranıp, Meclisi yürütmeden ayırabilecek bir hakkımız, kapasitemiz var. Ama bunu değerlendireceğiz” dedi.