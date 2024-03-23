CTP, Mağusa'da sokağa iniyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) sokaktaki eylemlilik sürecini Mağusa'da devam ettirecek. Eylem 30 Mart Cumartesi günü saat 10.30 Mağusa Anıt Çemberi'nde yapılacak.

Cumhuriyetçi Türk Partisi, "Yolsuzluk, yoksulluk ve yoklaşma yeter! Biz Varız" sloganıyla daha önce Lefkoşa ve Güzelyurt ilçelerinde de eylem yapmış, UBP-DP- YDP Hükümeti'ni istifaya davet etmişti.

Gerçekleştirilen iki eyleme de bazı siyasi parti temsilcileri, sendikalar ve sivil toplum örgütleri de destek vermişti.

"Kararlıyız: Bu ülke birlikte yönetilecek"

Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden yapılan açıklamada, "30 Mart’ta bu kez Mağusa’da yürüyoruz. 'Yolsuzluk Hükümeti' gidecek! Kararlıyız: Bu ülke birlikte yönetilecek" denildi.