CTP, Mağusa’da açık pazarı gezdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet Mağusa’da Açık Pazar’ı gezerek yurttaş ve esnafın sorunlarını dinledi. Erhürman’a açık Pazar gezisinde milletvekili adayları da eşlik etti. CTP Lideri ERhürman, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krize vurgu yaparken, 23 Ocak’ta göreve geleceklerini ve kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi modeliyle esnafı destekleyeceklerini belirtti. CTP’nin ekonomik vizyonuna tam destek veren Mağusalı esnaf ve yurttaşlar ise ülkeyi bu ekonomik darboğazdan CTP’nin ekonomik formüllerinin kurtaracağına işaret etti.