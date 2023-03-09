CTP Güzelyurt İlçesi: Eşitlik mücadelesinde yan yanayız!
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Güzelyurt İlçesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Güzelyurt’taki emekçi kadınları ziyaret etti, hediye verdi.
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Güzelyurt İlçesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Güzelyurt’taki emekçi kadınları ziyaret etti, hediye verdi.
Ziyaretlerde Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, CTP Kadın Örgütü Güzelyurt İlçe Başkanı Kadriye Pire, CTP Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan, İlçe yöneticileri ve CTP’li belediye meclis üyeleri de hazır bulundu.
Ziyaretlerde, kadınların sosyal, siyasal ve ekonomi alanlarındaki eşitlik mücadelesinin devam ettiğine dikkat çekildi.
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Etiketler : güzelyurt, Cumhuriyetçi Türk Partisi