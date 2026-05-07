“Uzlaşı işinin komiteye bırakılacağı bir sürece ben girmem”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Küçük, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin genel grev ve eylemlerle büyütülen toplumsal muhalefet karşısında geri adım atarak Meclis Genel Kurulu’nun gündeminden çektiği hayat pahalılığı (HP) düzenlemesine ilişkin yasa tasarısının sendikalarla uzlaşıldıktan sonra Meclis’in alt komitesinde görüşülmesi gerektiğini söyledi.

BRT’de katıldığı programda konuşan UBP Milletvekili Küçük, uzlaşı işinin komiteye bırakılacağı bir sürece girmeyeceğini açıkladı; “Çünkü eğer gelir getirici yasaları hazırlar ve tasarruf tedbirleri alırsak, bugün konuşulanlar devede kulaktır. Önce bir hükümet ve milletvekilleri olarak yapmamız gerekeni yapalım” dedi.

Küçük, hp budama girişimi karşısında eylemlerin yapıldığı dönem yaşadığı rahatsızlığa işaret ederek, “İnandığım doğrular için parti içinde dahi mücadele veriyorum. Örneğin hayat pahalılığı düzenlemesinin gündemde olduğu dönem… Yırtıldık, hastalar olduk, hastanelere düştük, ameliyat olduk. Bunu herkes biliyor” ifadelerini kullandı.

Uzlaşı kültürünü her zaman siyasetin üstünde tutulması gerektiğini ifade eden Küçük, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Siyaset çözüm üretme sanatıdır, bu sanatta da her zamandan 3’üncü bir yol vardır. Ortak akıl için bütün yolların denenmesi gerekiyor. Hayat pahalılığı düzenlemesine yönelik eylemlerde keşke bu süreç uygulansaydı. O zaman eylemde çıkan bu kavgalar olmazdı. Çok ciddi şiddet olayları ve toplumsal travmalar yaşadık. Bundan 15 yıl sonra geriye baktığımızda o günleri en kötü anlar olarak anacağız. O dönem ortaya çıkan krizin çözümü noktasında siyasetimi ve irademi ortaya koydum. İşin sonunda ortak akıl kazandı.”