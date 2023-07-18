CTP Gençlik Örgütü’nün “ELAM’a karşı eylem yapacağı” iddiası yalanlandı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü’nün, Türkiye’nin Kıbrıs’a yönelik düzenlediği askeri harekâtın yıldönümü olan 20 Temmuz’da, ELAM’ın gerçekleştireceği protestoya karşı eylem düzenleyeceği yönündeki iddialar yalanlandı.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan CTP Gençlik Örgütü Başkanı Çise Mevlit, 20 Temmuz’da ara bölgede yapılmasının planlandığı iddia edilen eylem ile örgütün hiçbir bağlantısı bulunmadığını ifade etti.

Mevlit, söz konusu eylemi gerçekleştireceği ifade edilen “The United Federal Cyprus“ adlı oluşumla CTP Gençlik Örgütü’nün hiçbir bağlantısı olmadığını da vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“CTP Gençlik Örgütü geçmişten bugüne barış, demokrasi, insan hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi ve Kıbrıslı Türklerin kendi kendini yönetmesi amacıyla Kıbrıslı Türklerin en örgütlü gençlik hareketi olarak faaliyetlerini sürdürmekte ve gerektiği noktada bu ilkesel değerler bağlamında eylemlilik göstermektedir. “

Bir süredir sosyal medyada ve bazı platformlarda dillendirilen söz konusu iddialarda, “The United Federal Cyprus“ adlı oluşumun CTP’li gençlerden oluştuğu ve 20 Temmuz’un yıldönümünde ELAM’ın düzenleyeceği protestoya karşı eylem düzenleyeceği ifade ediliyordu…