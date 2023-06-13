CTP Gençlik Örgütü ziyaretlerine devam ediyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Yönetim Kurulu, Mülteci Hakları Derneği (MHD), İnsan Hakları Platformu (İHP) ve Kuir Kıbrıs Derneği yetkililerini ziyaret etti.

Ziyaretlerde CTP Gençlik Örgütü Başkanı Çise Mevlit, Genel Sekreter Çağın Nevruz Özsoy ve merkez yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen CTP Gençlik Örgütü Kurultayı sonrası ziyaretlerine devam eden CTP Gençlik Örgütü yöneticileri, sivil toplum örgütleriyle görüş alışverişinde bulundu. CTP Gençlik Örgütü ile ziyaret edilen sivil toplum örgütleri, iş birliği yapılması konusunda, ortak eğitim çalışmaları yapılmasında ve farkındalık kampanyalarına destek verilmesi konusunda uzlaşıya vardı.