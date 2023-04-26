Lefkoşa18 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. CTP Gençlik Örgütü MYK’sı belirlendi
CTP Gençlik Örgütü MYK’sı belirlendi

CTP Gençlik Örgütü MYK’sı belirlendi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) belirlendi.

A+A-

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) belirlendi. Geçtiğimiz ay 19’uncu Olağan Kurultayı’nı gerçekleştiren CTP Gençlik Örgütü, MYK’sını da belirledi. Gençlik Meclisi’nde MYK’ya girecek isimler onaylanırken, MYK da yaptığı ilk toplantısında görev dağılımını gerçekleştirdi. Çise Mevlit Başkanlığı’ndaki Gençlik Örgütü MYK’sı şu isimlerden oluştu: 

Genel Başkan: Çise Mevlit 
Genel Sekreter: Çağın Nevruz Özsoy 
Örgüt Sekreteri: Ahmet Köseoğlu 
Mali Sekreter: Enç Yılmaz
Dış İlişkiler ve İki Toplumlu İlişkiler Sekreteri: Su Kaba 
Eğitim Sekreteri: Nesrin Cambaz
Emek ve Çevre Politikaları Sekreteri: İlsu Hanife Çetinkayalı 
Sosyal Aktivite ve Yerel Yönetimler Sekreteri: Şükrü Irkım 
Sivil Toplum Örgütleri ile İlişkiler Sekreteri: Doğukan Gümüşatam 
İnsan Hakları ve Savunuculuk Sekreteri: Sude Doğan

3bd13b07-f625-49c7-a08e-9059171513e8.jpg

Bu haber toplam 247 defa okunmuştur
Etiketler : ,