CTP, Gelecek Partisi heyetini kabul etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), bir takım temaslarda bulunmak üzere Türkiye’den ülkeye gelen Gelecek Partisi heyetini kabul etti. CTP Genel Merkezi’ndeki görüşme, dün sabah saat 10.00’da başladı. Yaklaşık bir saat süren görüşmede Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın ve MYK üyeleri hazır bulundu.

Görüşmede iki ülkenin içinde bulunduğu sorunların yanı sıra, TC-KKTC ilişkileri de ele alındı, Kıbrıs sorununda yaşanan çıkmaza dair görüşler paylaşıldı.