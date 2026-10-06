CTP Geçitkale Serdarlı Belediye Başkan adayı Salih Ruso, Ali Karavezirler’i ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Geçitkale–Serdarlı Belediye Başkan adayı Salih Ruso, Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler’i ziyaret etti. Görüşmede, başarılı yerel yönetim uygulamaları değerlendirilirken Karavezirler, Ruso’ya destek ve dayanışma mesajı verdi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede yerel yönetim anlayışı, belediye hizmetlerinin geliştirilmesi ve başarılı uygulamaların farklı bölgelere sağlayabileceği katkılar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

CTP Geçitkale Serdarlı Belediye Başkan adayı Salih Ruso, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nde ortaya konan başarılı çalışmaların ve güçlü hizmet anlayışının önemli bir örnek oluşturduğunu belirterek, yerel yönetimlerde iyi uygulamaların paylaşılmasının ve karşılıklı görüş alışverişinin değerli olduğunu ifade etti.

Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler de görev süresi boyunca hayata geçirilen çalışmalar ve belediyecilik uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerini Ruso ile paylaşırken, iyi ve sürdürülebilir örneklerin yerel yönetimler arasında paylaşılmasının önemine dikkat çekti. Görüşmede Salih Ruso’ya desteğini de ifade eden Karavezirler, seçim sürecinde ve sonrasında dayanışma içinde olacaklarını belirterek, “Yanınızdayız” mesajı verdi.