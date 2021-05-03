CTP: Basınımızın daha özgür, emeğinin karşılığını aldığı şartları yaratabilmek için çalışmaya devam edeceğiz

Cumhuriyetçi Türk Partisi, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü çerçevesinde yaptığı açıklamada bu yıl da 3 Mayıs’ın büyük sıkıntılarla karşılandığına işaret etti, hak ihlalleri, düşünce özgürlüğüne darbe, gazeteciye baskı ve tehdidin arttığı bir dönemden geçildiğine vurgu yaptı.

CTP’nin hükümette olduğu dönem büyük çabalarla geçirilen Basın-İş Yasası’nın da uygulanmadığına işaret edilen açıklamada, basının daha özgür, emeğinin karşılığını aldığı şartları yaratabilmek adına çalışmaya devam edileceğinin altı çizildi.

CTP’nin açıklaması şöyle:

“Bu yıl da 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü büyük sıkıntılarla karşılıyoruz. Pandemi süreciyle birlikte çok daha ciddi boyutlara ulaşan hak ihlalleri, düşünce özgürlüğüne darbe, gazeteciye baskı ve tehdidin arttığı bir dönemden geçiyoruz.

7 gün 24 saat görevde olan basın emekçileri, tüm bu zorluklar yetmezmiş gibi iş güvenliği olmadan, düşük ücretlere çalıştırılmakta birçoğunun sosyal yatırımları dahi yapılmamaktadır. CTP’nin hükümette olduğu dönem büyük çabalarla geçirilen Basın-İş Yasası ise uygulanmamaktadır.

Geçtiğimiz ay içerisinde Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün (RSB) yayımladığı rapora göre Kıbrıs’ın kuzeyi dünya basın özgürlüğü sıralamasında 76’ncı sırada yer alırken, Kıbrıs’ın güneyi 26’ncı sırada yer almıştır.

Ülkemizin basın özgürlüğü sıralamasında hak ettiği yerlere gelebilmesi ve sektör çalışanlarının emeklerinin karşılıklarını alması ve özgür bir basın yaratılması medyanın dördüncü güç olduğunu bilen ve demokrasiye inanan herkesin görevidir.

Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak, geçmişten bugüne olduğu gibi basınımızın daha özgür, emeğinin karşılığını aldığı şartları yaratabilmek adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygularla tüm basın emekçilerinin 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü selamlarız.