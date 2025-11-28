CTP, barış ve düzensiz göç konusunda uluslararası çağrı yaptı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Malta’da gerçekleştirilen Sosyalist Enternasyonal Akdeniz Komitesi toplantısına katıldı. Toplantıda CTP Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros, CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya ve CTP Gençlik Örgütü Başkanı İsmail Barbaros yer aldı.

CTP heyeti, bölgesel barışın güçlendirilmesi ile düzensiz göçün yarattığı insani ve siyasi sınamalara ilişkin iki ayrı sunum gerçekleştirdi.

Birçok Akdeniz ülkesi siyasi parti temsilcilerinin yer aldığı toplantıda yapılan “Multilateral Cooperation on Peace Building” başlıklı sunumda, CTP adına, Kıbrıs meselesinin çözümünde çok taraflı diyalog ve iş birliğinin önemine dikkat çekildi. Doğu Akdeniz’de güvenlik, enerji ve diplomatik ilişkiler açısından artan karşılıklı bağımlılıklara vurgu yapılırken, sürdürülebilir barışın ancak bölgesel aktörlerin ortak iradesiyle mümkün olabileceği ifade edildi. Ayrıca Kıbrıs’ta iki toplumun çözüm vizyonunun ve uluslararası dayanışmanın gerekliliğinin altı çizildi.

Heyetin gerçekleştirdiği ikinci sunum ise “Irregular Migration” başlığı altında yapıldı. CTP adına yapılan değerlendirmede, Akdeniz’de giderek derinleşen düzensiz göç meselesinin hem insani hem de siyasi boyutları ele alındı. Kıbrıs’ın artan göç baskısı altında olduğu, küçük ada yapısı ve sınırlı kaynakları nedeniyle bu durumun yönetilmesinin zorlaştığı belirtildi. Göçün yalnızca güvenlik ekseninde değil; insan hakları, sosyal uyum ve bölgesel dayanışma perspektifleriyle ele alınması gerektiği vurgulandı.

Toplantıya katılan Sosyalist Enternasyonal üyesi parti ve delegasyonlar, CTP’nin sunduğu mesajları dikkatle takip etti. Sunumlar, hem bölgesel barış mimarisine hem de insan hareketliliğine ilişkin uluslararası platformlarda daha güçlü iş birliği zemini oluşturulması gerektiğini hatırlatan nitelikteydi.

CTP heyetinin katkıları; Akdeniz coğrafyasında diyalog, dayanışma ve ortak çözüm iradesinin desteklenmesi yönünde önemli bir adım olarak değerlendirildi.