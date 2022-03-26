CSO ile DAÜ arasında iş birliği protokolü

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası arasında iş birliği protokolü imzalandı.

İmzalanan iş birliği protokolüyle, iki kurumun karşılıklı mutabakat ile KKTC kültür-sanat ve eğitim yaşamını geliştirmek, zenginleştirmek, düzenli ve her yurttaş için ulaşılır olabilmesi için ortak çalışmalar yapmasını sağlamak amaçlanıyor.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, protokol imza töreni dün saat 11.00’de dün DAÜ Rektörlük Toplantı Odası’nda gerçekleştirildi. Protokole, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ile KKTC Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil imza koydu.

Protokol İmza Töreni’nde DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu, DAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Pehlivan, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serdar Çetin Aydar, KKTC CSO Koordinatörü Mustafa Kofalı ile KKTC CSO Şefi Ali Hoca da hazır bulundu.

Hocanın: “Sanata ve kültürel değerlere her zaman sahip çıkmak ve katkıda bulunmak isteriz”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hocanın imza töreninde yaptığı konuşmada, imzalanan iş birliği protokolünün kültürel ve sanat anlamında bir zemin oluşturacağına inanç belirtti.

DAÜ’nün eğitim, araştırma ve topluma hizmetin yanında sosyal ve kültürel anlamda da tüm topluma hizmet vermeyi hedeflediğini belirten Hocanın, DAÜ’nün bu zamana kadar akademik kalitesini uluslararası platformlarda gösterdiğini vurguladı.

DAÜ’nün bir devlet üniversitesi olarak sanata ve kültürel değerlere her zaman sahip çıkmak ve katkıda bulunmak istediğini aktaran Hocanın, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın köklü bir orkestra olduğunu, bu bağlamda da iş birliğinin son derece önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Donangil: “Sanatsal faaliyetler üst seviyeye gelecek”

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Donangil de, ülkenin eğitim alanında en önemli markası olan DAÜ ile Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın imzalayacağı iş birliği ülkeye kültür sanat anlamında destek oluşturacağına inandığını ve sanatsal faaliyetlerin üst seviyeye geleceğini düşündüğünü vurguladı.