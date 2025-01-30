Creditwest Tiyatro Kulübü’nden kahkaha dolu gece

Creditwest Bank çalışanlarından oluşan Creditwest Tiyatro Kulübü, geçtiğimiz akşam Kanser Hastaları Yardım Derneği yararına sahneye çıktı. Erdoğan Kavaz’ın yazıp yönettiği “Drama Latte” adlı komedi oyunuyla izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşattı.

45 dakikalık oyun boyunca salondan alkışlar ve kahkahalar eksik olmazken, seyirciler adeta bir eğlence fırtınasının içinde buldu kendini. Samimi ve profesyonel oyunculuklarıyla büyük beğeni toplayan Creditwest Tiyatro Kulübü, sanatın iyilikle buluştuğu bu özel gecede unutulmaz bir gösteriye imza attı.

Bu anlamlı proje kapsamında toplam 8 oyun sahnelenecek ve elde edilen tüm gelir Kanser Hastaları Yardım Derneği’ne bağışlanacak. İlk oyunun yoğun ilgi görmesiyle birlikte, tiyatroseverler şimdiden bir sonraki gösterimi sabırsızlıkla bekliyor. İkinci oyun, 30 Ocak Perşembe akşamı yine KTÖS Konferans Salonu’nda sahnelenecek.

Program şöyle: