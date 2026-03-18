Bakıcısını darp ettiği için tutuklandı, kaçak yaşadığı ortaya çıktı

Lefkoşa’da meydana gelen “Ciddi Darp” ve “İzinsiz İkamet Etme” suçundan tutuklanan H.B., mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Şerife Kutruza zanlının 17 Mart 2026 tarihinde saat 16.00 raddelerinde Ortaköy adresinde bulunan ikametgah içerisinde 324 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu bir esnada bakıcılığını yapmakta olduğu M.Y.’yi yemek yapma konusunda çıkan tartışma nedeniyle ciddi bir şekilde darp ettiğini söyledi.

Polis, M.Y.’nin Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip ayni gün taburcu olduğunu, zanlının ise tutuklandığını belirtti.

Polis, yapılan muhaceret kayıtlarındaki kontrolde zanlının 21 Ocak 2026 tarihinden itibaren Kıbrıs’ın kuzeyinde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini açıkladı. Polis, ayrıca zanlının 21 Mayıs 2018 tarihinde bakıcılığını yaptığı bir şahsı yine darp ettiği ancak müştekinin şikayeti ileri götürmediğini tespit ettiklerini açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlıyı 30 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderdi.