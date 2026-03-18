Osman Örek, ölümünün 27’nci yıl dönümünde anılacak

Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi Başkanı ve Protokol Müdürü Asu Muhtaroğlu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, merhum Başbakan Osman Örek için 24 Mart Salı günü saat 10.00’da Lefkoşa Devlet Mezarlığı'ndaki kabri başında tören düzenlenecek.

Anma töreninde, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile merhum Başbakan Osman Örek’in ailesi tarafından kabre çelenk sunulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından Osman Örek’in ailesi adına Yeşim Örek ile Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman birer konuşma yapacak.

Osman Örek'in özgeçmişi

Kıbrıslı Türk siyaset ve devlet adamı, Kıbrıs Türk Federe Devleti Başbakanı Osman Örek, Lefkoşa Türk Erkek Lisesi’ni bitirdikten sonra 1949’da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

1952 yılında Londra’daki Middle Temple Hukuk Kuruluşu’ndan “Barrister-at-Law” ünvanını alan Örek, 1952-1959 yılları arasında Kıbrıs’ta avukatlık yaptı. Örek, bu dönemde Kıbrıs Türk toplumunun sömürge yönetimine karşı verdiği varoluş mücadelesinde aktif rol üstlendi.

Kıbrıs Türk Liselerinden Mezunlar Cemiyeti ile İstanbul Kıbrıs Okullarından Yetişenler Cemiyeti’nin kurucuları arasında yer alan Örek, 1957’de Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın kuruluşunda da görev aldı.

1955-1956 döneminde İngiliz Valisi Lord John Harding ile yürütülen Kıbrıs Anayasası müzakerelerine Dr. Fazıl Küçük ile birlikte katılan Örek, 1959’da Kıbrıs’ın bağımsızlığına ilişkin Londra Konferansı’nda da Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş ile birlikte Kıbrıs Türk Toplumu’nu temsil etti.

1960 yılında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ilk Savunma Bakanı olan Örek, kabinede görev alan üç Türk bakandan biri oldu. Aynı yıl Lefkoşa’dan milletvekili seçilen Örek, 1963-1967 yılları arasında toplum direnişini yöneten Genel Komite’de görev alarak Birleşmiş Milletler ile ilişkileri yürüttü.

20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı sırasında Birleşmiş Milletler Barış Gücü ile irtibat ve ilişkileri yürüten Örek, ikinci Viyana Konferansı’nda da Rauf Raif Denktaş’a eşlik etti.

Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi ve Kıbrıs Türk Federe Devleti’nde çeşitli görevler üstlenen Örek, 1976 seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi’nden Lefkoşa milletvekili seçildi. Aynı yıl Federe Meclis Başkanı olan Örek, 21 Nisan 1978 - 1 Aralık 1978 tarihleri arasında Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin ikinci hükümetini kurarak başbakanlık yaptı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Meclisi’nde de görev aldı.

Kıbrıs meselesine ilişkin Türkçe ve İngilizce çok sayıda makale, risale ve kitap kaleme alan, evli ve iki çocuk babası Osman Örek, 24 Mart 1999’da Londra’da hayatını kaybetmiş, 27 Mart’ta devlet töreniyle toprağa verilmişti.