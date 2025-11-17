Creditwest Bank yazılım ekibi Devnot Developer Summit 2025’e katıldı

Creditwest Bank Yazılım Ekibi'nin geçtiğimiz haftalarda İstanbul’da 9. kez düzenlenen Devnot Developer Summit etkinliğine katıldığını duyurdu. Bankanın, uzman kadrosunun bilgi ve becerilerini sürekli güncel tutma vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiği bu katılım, ekibin güncel yazılım trendleri ve yeni teknolojiler hakkında derinlemesine bilgi edinmesini sağladı.

Yaklaşık 1.000 yazılım profesyoneli ve sektörün önde gelen şirketlerinin bir araya geldiği zirvede Creditwest Bank Yazılım Ekibi; güncel yazılım araçları, modern yazılım mimarileri, yapay zeka (AI) ve bulut bilişim alanlarındaki teknik sunum ve panellere katılarak bilgilerini tazeledi. Etkinlik, Banka'nın teknolojik altyapısını sürekli geliştirme ve müşterilerine en yenilikçi çözümleri sunma hedefine katkıda bulunacak kritik konuları kapsadı.

Creditwest Bank, küresel rekabetin ve hızla değişen teknoloji dünyasının gerekliliklerine yanıt verebilmek adına, çalışanlarının sürekli eğitim ve gelişimini temel bir vizyon olarak benimsemiştir. Bu vizyon, sadece mevcut bilgi birikimini korumayı değil, aynı zamanda ekibe yeni ufuklar açacak ve geleceğin teknolojilerine yön verecek yetkinlikleri kazandırmayı amaçlamaktadır.

Tüccaroğlu: Sürekli eğitim ve gelişim vizyonuyla geleceğe yönelik adımlar atmaya devam ediyoruz

Creditwest Bank Bilgi Sistemleri Müdürü Bora Tüccaroğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları belirtti: "Teknoloji, Bankacılık sektörünün en önemli dinamiklerinden biri haline geldi. Creditwest Bank olarak, müşterilerimize kesintisiz, güvenli ve yenilikçi dijital deneyimler sunabilmek için yazılım ekibimizin bilgi seviyesini en üst düzeyde tutmayı zorunlu görüyoruz. Devnot Developer Summit gibi saygın etkinliklere katılımımız, ekibimizin sadece Türkiye'deki değil, global ölçekteki en güncel yazılım gelişmeleri hakkında bilgi sahibi olmasını sağlıyor. Bu sayede, öğrendiğimiz yeni mimarileri, araçları ve yapay zeka entegrasyonlarını Bankamızın teknoloji yol haritasına entegre ederek hem operasyonel verimliliğimizi artırıyor hem de geleceğin bankacılık çözümlerini bugünden şekillendiriyoruz. Sürekli eğitim ve gelişim, Creditwest Bank'ın en değerli yatırım alanıdır."

Creditwest Bank, bu ve benzeri eğitim programları ile uzman kadrosunun yetkinliklerini sürekli güçlendirerek, sektördeki lider konumunu pekiştirmeyi ve inovasyon odaklı büyümesini sürdürmeyi hedeflemektedir.