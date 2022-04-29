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COVID19: 84 yeni vaka

COVID19: 84 yeni vaka

Ülkede yapılan toplam 6 bin 508 testle 84 vaka saptandı. 41’i Lefkoşa, 13’ü Girne, 17’si Gazimağusa, 7’si Güzelyurt, 4’ü İskele, 2’si Lefke’den

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 6508 olup, 84 pozitif vakaya rastlanmıştır"

41 kişi Lefkoşa, 13 kişi Girne, 17 kişi Gazimağusa, 7 kişi Güzelyurt, 4 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

29 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6508

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 84       

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.768.588          

Toplam Vaka Sayısı: 93.551           

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 92.291                     

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1027         

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 14     

Karantinadaki Vaka Sayısı : 1012   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235        

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  1       

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 216

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