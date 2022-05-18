COVID19: 4265 test , 49 pozitif vaka
"Toplam 4265 test yapıldı, 49 pozitif vakaya rastlanmıştır."
Son 24 saatte yapılan test sayısı 4265 olup, 49 pozitif vakaya rastlanmıştır.
19 kişi Lefkoşa, 7 kişi Girne, 17 kişi Gazimağusa, 3 kişi Güzelyurt, 1 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
18 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 4265
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 49
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.929.535
Toplam Vaka Sayısı: 94.561
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.868
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 458
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 5
Karantinadaki Vaka Sayısı : 452.
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :
205