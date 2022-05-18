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COVID19: 4265 test , 49 pozitif vaka

COVID19: 4265 test , 49 pozitif vaka

"Toplam 4265 test yapıldı, 49 pozitif vakaya rastlanmıştır."

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 4265 olup, 49 pozitif vakaya rastlanmıştır. 

19 kişi Lefkoşa, 7 kişi Girne, 17 kişi Gazimağusa, 3 kişi Güzelyurt, 1 kişi İskele,  2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

18 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 4265  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 49          

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.929.535             

Toplam Vaka Sayısı: 94.561                      

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.868                                

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 458                 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 5    

Karantinadaki Vaka Sayısı : 452.            

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237          

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 

205

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