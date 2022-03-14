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COVID19: 388 vaka, 319 taburcu

COVID19: 388 vaka, 319 taburcu

Toplam 19.078 test yapıldı, 388 pozitif vakaya rastlandı, 319 kişi taburcu edildi"

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 19.078 olup, 388 pozitif vakaya rastlanmış, 319 kişi taburcu edilmiştir.

163 kişi Lefkoşa, 94 kişi Girne, 94 kişi Gazimağusa, 17 kişi Güzelyurt, 8 kişi İskele, 12 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

14 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.078

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 388  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı: 388       

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 319    

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.103.256       

Toplam Vaka Sayısı: 73.741            

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 69.857   

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3682        

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 32

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3643

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 204     

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7       

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  747

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 212 

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 222

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1912      

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 135859

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