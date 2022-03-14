COVID19: 388 vaka, 319 taburcu
Toplam 19.078 test yapıldı, 388 pozitif vakaya rastlandı, 319 kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 19.078 olup, 388 pozitif vakaya rastlanmış, 319 kişi taburcu edilmiştir.
163 kişi Lefkoşa, 94 kişi Girne, 94 kişi Gazimağusa, 17 kişi Güzelyurt, 8 kişi İskele, 12 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
14 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.078
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 388
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 388
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 319
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.103.256
Toplam Vaka Sayısı: 73.741
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 69.857
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3682
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 32
Karantinadaki Vaka Sayısı : 3643
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 204
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 747
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 212
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 222
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1912
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 135859