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COVID19: 3 ölüm, 396 vaka

COVID19: 3 ölüm, 396 vaka

"Toplam 23.640 test yapıldı, 396 pozitif vakaya rastlandı, 3 kişi vefat etti, 390 kişi taburcu edildi"

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 23.640 olup, 396 pozitif vakaya rastlanmış, 3 kişi vefat etmiş, 390 kişi taburcu edilmiştir.

150 kişi Lefkoşa, 109 kişi Girne, 107 kişi Gazimağusa, 11 kişi Güzelyurt, 11 kişi İskele, 8 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

28 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 23.640

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 396

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı: 396            

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 390   

Bugün Kaybedilen Hasta: 3

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.882.426     

Toplam Vaka Sayısı: 68.264       

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 64.088           

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3983              

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 37   

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3940   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 195    

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6   

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :   1779    

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 274

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 332

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3240       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 131854

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