Covid tablosu haftalık yayınlanacak

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, günlük olarak yayınlanan Koronavirüs genel durumu haftalık raporlarla Çarşamba günleri yayınlanacağı duyuruldu.

Sağlık Bakanlığı açıklaması şöyle:

“Koronavirüs genel durumunu bundan böyle haftalık raporlarla her Çarşamba kamuoyu paylaşacağız.”