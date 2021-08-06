COVID pozitif 73 yaşındaki adam rahatsızlandı, hayatını kaybetti
Kıbrıs'ın kuzeyinde Coronavirüs (Covid-19) kaynaklı bir ölüm daha gerçekleşti.
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Kıbrıs'ın kuzeyinde Coronavirüs (Covid-19) kaynaklı bir ölüm daha gerçekleşti. Yoğun bakım servisinde Covid-19 tedavisi gören 73 yaşındaki (erkek) M.H yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
Bugün akşam üzeri rahatsızlanan, evine ambulans çağırıldıktan sonra yapılan tetkiklerin ardından Covid-19 testi pozitif çıkan ve Acil Durum Hastanesi yoğun bakıma alınan 73 yaşında (erkek) M.H tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir.
Merhuma Allah'tan rahmet, tüm ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz.
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Etiketler : covid-19