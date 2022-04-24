COVID kaynaklı bir ölüm daha...
Acil Durum Hastanesi'nde bir süredir COVID-19 tedavisi gören 68 yaşındaki Siho Ernez yaşamını yitirdi.
A+A-
Acil Durum Hastanesi'nde bir süredir COVID-19 tedavisi gören 68 yaşındaki Siho Ernez yaşamını yitirdi.
Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner'den alınan bilgiye göre 68 yaşındaki Ernez'in başka yan hastalıkları da bulunuyordu.
Bu ölümle birlikte ilk COVID vakasının görüldüğü Mart 2020'den bu yana Kıbrıs'ın kuzeyindeki ölüm sayısı 236'ya yükseldi.
Bu haber toplam 87 defa okunmuştur
Etiketler : ölüm, covid-19, siho ernez