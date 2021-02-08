996 milyon dolarlık mal dışarıdan alıyor, 94 milyon dolarlık mal satıyoruz

Fehime ALASYA

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19, ülkedeki ithalat ve ihracat rakamlarına da yansıdı.

Ülkedeki girdi çıktılar bir yılda %20 oranında değişti. İhracat, 2019 yılından 2020 yılına dek %22 artış gösterirken ithalat ise aynı oranda düştü.

Buna rağmen dış alımlar için 996 milyon dolar harcarken, yurt dışına satışlardan elde ettiğimiz gelir 94 milyon dolarla sınırlı kaldı.

2019 yılında 1 Milyar 297 Milyon 947 bin Dolar olan ithalat, 2020 yılında 996 Milyon 203 bin Dolar olarak gerçekleşti. İhracat ise 2019 yılında 77 Milyon 183 bin Dolar iken bu rakam 2020 yılında 94 Milyon 242 bin Dolar’a çıktı.

2020 yılına yapılan ithalat bir önceki yılın ayni dönemine göre % 23 oranında düşüş göstererek 996 Milyon 203 bin Dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ithalat, 2019 yılında ise 1 Milyar 297 Milyon 947 bin Dolar olarak kayıtlara geçmişti. 2019 ile 2020 yılı arasındaki ithalat bir yılda 301 Milyon 744 bin Dolar geriledi.

2020’de en sert düşüş Nisan’da

İthalattaki en büyük düşüşler ise Mart, Nisan, Mayıs ve Kasım aylarında yaşandı. Yıl içindeki en büyük düşüş ise Nisan ayında görüldü. Buna göre; Ocak ayında 101,7 Milyon Dolar olan ithalat, Mart ayında 79,9Milyon Dolar’a geriledi. Yıl içindeki en sert düşüşün yaşandığı Nisan ayında ise ithalat 44,6 Milyon Dolar’a düştü. Kasım ayında ise ithalattaki rakamlar 86,2 Milyon Dolar oldu.

Hem Türkiye, hem de 3.Dünya Ülkelerinden olan ithalat geriledi

İthalatta Türkiye yönünden olan ürün gelişlerinde %24, üçüncü dünya Ülkelerinden olan gelişlerde ise %22 düşüş yaşandı. Bu sürede Türkiye’den ülkeye 603 Milyon Dolar ithalat yapılırken, 3.Dünya Ülkelerinden 393 Milyon Dolar ithalat yapıldı.

İthalatta da Türkiye başta

2020 Yılı (Ocak - Kasım) döneminde gerçekleşen toplam ithalatın % 60.5' i Türkiye'den, % 15.8' i AB ülkelerinden, % 12.6' sı Uzak Doğu ülkelerinden, % 4.7' si Orta Doğu ülkelerinden, geriye kalan kısmı ise diğer ülkelerden yapıldı.

İthalatta cep telefonunda artış, arpa’da %100’lük düşüş

2020 yılında arpa ithalatı yüzde 99’luk bir düşüşe uğrarken, konserve et (Beef) %80’lik, elektrik santral sistemleri, alüminyum profil %70’lik düşüş yaşadı.

İthalatı artan çok az sayıdaki ürünün içinde cep telefonları, kereste- sunta ve tarım makineleri gibi kalemlerde %15’lik artış görüldü.

Geride bıraktığımız bir yıllık dönemde toplam ithalatın içerisinde en büyük payı Taşıtlar, yakıt, hayvan yemi ve katkı maddesi, ilaçlar, konfeksiyon, inşaat demiri, konfeksiyon, sigaralar, telefon cihazları ve cep telefonları oluşturdu.

İhracatta %22 artış, en büyük pay Kasım ayında 3.Ülkelere…

Geride bıraktığımız yılın ihracatı 2019 yılına göre % 22 oranında artış göstererek 94 Milyon 242 bin Dolar’a çıktı. 2019 yılında bu rakam 77 Milyon 183 bin Dolar sularındaydı.

İhracattaki en büyük yükseliş Kasım ayında 3. Ülkeler yönün yapıldı. 3. Ülkelere yapılan ihracat 2020 yılı Kasım ayında bir önceki yılın ayni ayına göre % 83 oranında bir artış göstererek 4.2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2019 yılının Kasım ayında Türkiye' ye yapılan ihracat bir önceki yılın ayni ayına göre % 3 oranında bir artış göstererek 2.2 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

İhracatta en büyük pay süt ürünleri, narenciye, hurdalar ve arpa başı çekti…

2020 yılında toplam ihracatı oluşturan önemli malların ihracat değerlerinde ise geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine süt ürünleri önde geldi.

11 aylık ihracatın içerisinde en büyük paya narenciye, süt ürünleri, hurdalar, arpa, piliç eti ve konsantre oldu.

Keçi boynuzu tozu, bu yılki ihracatı yüzde 100 düşen ürün olurken, yün yapağı, rakı, konfeksiyon onu takip etti. İhracatı artan ürünler arasında ise başta zeytinyağı geldi. Bu ürünü sigara, patates, bütün veya parçalı keçiboynuzu ürünleri takip etti.