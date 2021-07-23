COVID-19’dan bir ölüm daha

Yoğun bakımda tedavi gören bir koronavirüs hastası daha hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, COVID-19 tanısıyla 13 Temmuz’dan bu yana Acil Durum Hastanesi yoğun bakımda tedavi gören 79 yaşında (erkek) M.Ö COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Açıklamada, hastanın hipertansiyon hastalığının bulunduğu belirtildi.

Son yaşanan can kaybıyla bilrikte ülkede salgının başlangıcından bu yana yaşanan ölümler 38’e ulaştı.