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COVID-19’dan bir ölüm daha

COVID-19’dan bir ölüm daha

COVID-19 tanısıyla 13 Temmuz’dan bu yana  Acil Durum Hastanesi yoğun bakımda tedavi gören 79 yaşında (erkek) M.Ö COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

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Yoğun bakımda tedavi gören bir koronavirüs hastası daha hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, COVID-19 tanısıyla 13 Temmuz’dan bu yana  Acil Durum Hastanesi yoğun bakımda tedavi gören 79 yaşında (erkek) M.Ö COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Açıklamada, hastanın hipertansiyon hastalığının bulunduğu belirtildi.

Son yaşanan can kaybıyla bilrikte ülkede salgının başlangıcından bu yana yaşanan ölümler 38’e ulaştı.

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