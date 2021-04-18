COVID-19’dan bir ölüm daha

Covid-19 tanısıyla 27 Mart 2021’de Acil Durum (Pandemi) Hastanesi'nde tedavi görmeye başlayan, 13 Nisan 2021 tarihinden itibaren yoğun bakımda tedavisi süren 91 yaşında (kadın) D.Ö hayatını kaybetti.

Hastanın aynı zamanda diyabet, hipertansiyon ve kalp yetmezliği rahatsızlıkları bulunmaktaydı. Sağlık Bakanlığı Merhuma Allah'tan rahmet, tüm ailesine başsağlığı ve sabırlar diledi.