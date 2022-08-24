COVID-19’dan bir kayıp daha…

Sağlık Bakanlığı, bir haftalık COVID-19 rakamlarını yayınladı. 17-23 Ağustos haftasında 713 pozitif vakaya rastlandı, bir kişi hayatını kaybetti.

Bahsi geçen sürede ise toplam 9 bin 9 test yapıldığı ifade edildi. Açıklama şöyle:

“Covid-19 genel durum (17-23 Ağustos) "Toplam 9.009 test yapıldı, 1 kişi vefat etti, 713 pozitif vakaya rastlandı" 17-23 Ağustos tarihleri içerisinde yapılan haftalık test sayısı 9.009 olup, 1 kişi vefat etmiş, 713 pozitif vakaya rastlanmıştır. ( 17-23 Ağustos) Covid-19 genel durumu şöyle; Haftalık Yapılan Test Sayısı: 9.009 Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 713 Kaybedilen Hasta: 1