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COVID-19'dan 3 can kaybı

COVID-19'dan 3 can kaybı

Pandemi Hastanesi yoğun bakımında tedavi gören üç COVID-19 hastası dün akşamdan bu sabah kadar hayatını kaybetti.

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Pandemi Hastanesi yoğun bakımında tedavi gören üç COVID-19 hastası dün akşamdan bu sabah kadar hayatını kaybetti. Pandemi Hastanesi ‘nden elde edilen bilgilere göre Hüseyin Bahri Balıkçı, Asım Çelebi ve Hasan Külahlılar yaşamını yitirdi.

96 yaşındaki Hüseyin Bahri Balıkçı’nın 3 doz, 87 yaşındaki Asım Çelebi’nin 2 doz, 59 yaşındaki Hasan Külahlılar’ın ise aşısız olduğu belirtildi.

 

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