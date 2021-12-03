COVID-19'dan 3 can kaybı

Pandemi Hastanesi yoğun bakımında tedavi gören üç COVID-19 hastası dün akşamdan bu sabah kadar hayatını kaybetti. Pandemi Hastanesi ‘nden elde edilen bilgilere göre Hüseyin Bahri Balıkçı, Asım Çelebi ve Hasan Külahlılar yaşamını yitirdi.

96 yaşındaki Hüseyin Bahri Balıkçı’nın 3 doz, 87 yaşındaki Asım Çelebi’nin 2 doz, 59 yaşındaki Hasan Külahlılar’ın ise aşısız olduğu belirtildi.