COVID-19: Yeni rekor, 220 pozitif vaka
Son 24 saatte yapılan test sayısı 27.376 olup, 191'i yerel 220 pozitif vakaya rastlanmış, 109 kişi taburcu edilmiştir.
Son 24 saatte yapılan test sayısı 27.376 olup, 191'i yerel 220 pozitif vakaya rastlanmış, 109 kişi taburcu edilmiştir.
5 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 24 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 191 kişi ise yerel vakadır.
86 kişi Lefkoşa, 64 kişi Girne, 37 kişi Mağusa, 3 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
16 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 27.376
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 220
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 5
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 24
Yerel Vaka Sayısı: 191
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 109
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.818.020
Toplam Vaka Sayısı: 24.951
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 23.001
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1859
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 80
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı: 1767
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 93
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 1871
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 489
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 422
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6540
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 81.982