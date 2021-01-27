Covid 19  Sosyal Yardım Destek Hatları devrede

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Girne ve Lefkoşa’da uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı ile ilgili zorda kalan yurttaşlar için “COVID 19 SOSYAL YARDIM DESTEK HATTI’ devreye koydu.

Açıklamaya göre, zorda olan kişiler hafta içi her gün, 09.00-13.00 saatleri arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi “COVID 19 SOSYAL YARDIM DESTEK HATTI’na” ulaşarak destek ve danışmanlık hizmeti alabilecek.

Bakanlık ayrıca, 7/24 “Alo 183 İhbar Hattı”nın da aynı şekilde hizmet vermeye devam edeceğini bildirdi.

COVID 19 ACİL DANIŞMA HATLARI; 0546 990 0111

0546 990 0112