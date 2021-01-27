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Covid 19  Sosyal Yardım Destek Hatları devrede

Covid 19  Sosyal Yardım Destek Hatları devrede

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Girne ve Lefkoşa’da uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı ile ilgili zorda kalan yurttaşlar için “COVID 19  SOSYAL YARDIM DESTEK HATTI’ devreye koydu.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Girne ve Lefkoşa’da uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı ile ilgili zorda kalan yurttaşlar için “COVID 19  SOSYAL YARDIM DESTEK HATTI’ devreye koydu.

Açıklamaya göre, zorda olan kişiler hafta içi her gün, 09.00-13.00 saatleri arasında   Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi “COVID 19  SOSYAL YARDIM DESTEK HATTI’na” ulaşarak destek ve danışmanlık hizmeti alabilecek.

 Bakanlık ayrıca, 7/24 “Alo 183 İhbar Hattı”nın da aynı şekilde hizmet vermeye devam edeceğini bildirdi.

 

COVID 19  ACİL DANIŞMA HATLARI;     0546 990 0111
                                                                  0546 990 0112

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