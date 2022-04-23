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COVID-19: Kuzeyde 92 vaka

COVID-19: Kuzeyde 92 vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 12.291 olup, 92 pozitif vakaya rastlanmıştır.

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 12.291 olup, 92 pozitif vakaya rastlanmıştır.

56 kişi Lefkoşa, 13 kişi Girne, 15 kişi Mağusa, 3 kişi Güzelyurt, 2 kişi İskele, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

 

23 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.291

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 92 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.708.562  

Toplam Vaka Sayısı: 92.928         

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 91.259                  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1436    

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23     

Karantinadaki Vaka Sayısı: 1412  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235        

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1       

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı:

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