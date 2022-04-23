COVID-19: Kuzeyde 92 vaka
Son 24 saatte yapılan test sayısı 12.291 olup, 92 pozitif vakaya rastlanmıştır.
A+A-
Son 24 saatte yapılan test sayısı 12.291 olup, 92 pozitif vakaya rastlanmıştır.
56 kişi Lefkoşa, 13 kişi Girne, 15 kişi Mağusa, 3 kişi Güzelyurt, 2 kişi İskele, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
23 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.291
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 92
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.708.562
Toplam Vaka Sayısı: 92.928
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 91.259
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1436
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23
Karantinadaki Vaka Sayısı: 1412
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı:
Bu haber toplam 125 defa okunmuştur