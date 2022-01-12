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COVID-19: Kuzeyde 852 vaka

COVID-19: Kuzeyde 852 vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 25.452 olup, 852 pozitif vakaya rastlanmış, 396 kişi taburcu edilmiştir.

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 25.452 olup, 852 pozitif vakaya rastlanmış, 396 kişi taburcu edilmiştir.

345 kişi Lefkoşa, 248 kişi Girne, 178 kişi Mağusa, 40 kişi Güzelyurt, 28 kişi İskele, 13 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

 

12 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 25.452     

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 852 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 

Yerel Vaka Sayısı: 852 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 396   

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.992.954     

Toplam Vaka Sayısı: 44.138       

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 36.921

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 7074   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 36    

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı: 7023   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 145    

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 15    

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 2766

 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 785  

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 840     

 

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6927     

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 109897 

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