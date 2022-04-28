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COVID-19: Kuzeyde 85 vaka

COVID-19: Kuzeyde 85 vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6782 olup, 85 pozitif vakaya rastlanmıştır.

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 6782 olup, 85 pozitif vakaya rastlanmıştır.

36 kişi Lefkoşa, 12 kişi Girne, 28 kişi Mağusa, 6 kişi Güzelyurt, 1 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

 

28 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6782

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 85  

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.762.080    

Toplam Vaka Sayısı: 93.467           

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 92.124                    

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1110   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 13     

Karantinadaki Vaka Sayısı: 1095   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235        

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  2       

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 205 

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