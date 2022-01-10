COVID-19: Kuzeyde 713 vaka
Son 24 saatte yapılan test sayısı 29.765 olup, 713 pozitif vakaya rastlanmış, 350 kişi taburcu edilmiştir.
Son 24 saatte yapılan test sayısı 29.765 olup, 713 pozitif vakaya rastlanmış, 350 kişi taburcu edilmiştir.
333 kişi Lefkoşa, 196 kişi Girne, 117 kişi Mağusa, 28 kişi Güzelyurt, 25 kişi İskele, 14 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
10 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 29.765
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 713
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:
Yerel Vaka Sayısı: 713
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 350
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.941.461
Toplam Vaka Sayısı: 42.415
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 36.259
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6013
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 51
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı: 5946
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 145
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 16
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 3678
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 790
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 525
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6691
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 108371