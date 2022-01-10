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COVID-19: Kuzeyde 713 vaka

COVID-19: Kuzeyde 713 vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 29.765 olup, 713 pozitif vakaya rastlanmış, 350 kişi taburcu edilmiştir.

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 29.765 olup, 713 pozitif vakaya rastlanmış, 350 kişi taburcu edilmiştir.

333 kişi Lefkoşa, 196 kişi Girne, 117 kişi Mağusa, 28 kişi Güzelyurt, 25 kişi İskele, 14 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

 

10 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 29.765   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 713 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 

Yerel Vaka Sayısı: 713  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 350  

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.941.461    

Toplam Vaka Sayısı: 42.415      

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 36.259 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6013   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 51  

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı: 5946 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 145    

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 16  

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 3678

 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 790     

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 525     

 

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6691    

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 108371

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