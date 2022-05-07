COVID-19: Kuzeyde 69 vaka
Son 24 saatte yapılan test sayısı 9124 olup, 69 pozitif vakaya rastlanmıştır.
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 9124 olup, 69 pozitif vakaya rastlanmıştır.
26 kişi Lefkoşa, 15 kişi Girne, 13 kişi Mağusa, 8 kişi Güzelyurt, 7 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
7 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 9124
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 69
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.830.472
Toplam Vaka Sayısı: 94.032
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.195
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 603
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 5
Karantinadaki Vaka Sayısı : 597
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 236
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :
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