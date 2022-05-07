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COVID-19: Kuzeyde 69 vaka

COVID-19: Kuzeyde 69 vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 9124 olup, 69 pozitif vakaya rastlanmıştır.

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 9124 olup, 69 pozitif vakaya rastlanmıştır.

26 kişi Lefkoşa, 15 kişi Girne, 13 kişi Mağusa, 8 kişi Güzelyurt, 7 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

 

7 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9124  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 69     

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.830.472  

Toplam Vaka Sayısı: 94.032                

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.195                        

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 603         

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 5     

Karantinadaki Vaka Sayısı : 597         

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 236         

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1      

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :   

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