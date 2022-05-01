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COVID-19: Kuzeyde 64 vaka

COVID-19: Kuzeyde 64 vaka

Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte yapılan test sayısı 3195 olup, 64 pozitif vakaya rastlanmıştır" 

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 3195 olup, 64 pozitif vakaya rastlanmıştır" 

31 kişi Lefkoşa, 8 kişi Girne, 15 kişi Gazimağusa, 5 kişi Güzelyurt, 4 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

1 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 3195 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 64    
    
Bugün Kaybedilen Hasta:   

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.778.527     
      
Toplam Vaka Sayısı: 93.690              

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 92.521                       

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 936     
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 15      

Karantinadaki Vaka Sayısı : 919     

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235         

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2      

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