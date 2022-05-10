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COVID-19: Kuzeyde 63 vaka

COVID-19: Kuzeyde 63 vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6027 olup, 63 pozitif vakaya rastlanmıştır.

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 6027 olup, 63 pozitif vakaya rastlanmıştır.

21 kişi Lefkoşa, 6 kişi Girne, 14 kişi Mağusa, 9 kişi Güzelyurt, 7 kişi İskele, 6 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

 

10 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6027 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 63      

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.862.690    

Toplam Vaka Sayısı: 94.188               

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.439                          

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 515        

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 4     

Karantinadaki Vaka Sayısı: 510         

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 236         

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1      

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 290 

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