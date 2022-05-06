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COVID-19: Kuzeyde 61 vaka

COVID-19: Kuzeyde 61 vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7061 olup, 61 pozitif vakaya rastlanmıştır.

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 7061 olup, 61 pozitif vakaya rastlanmıştır.

30 kişi Lefkoşa, 7 kişi Girne, 13 kişi Mağusa, 3 kişi Güzelyurt, 7 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

 

6 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7061  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 61    

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.821.348  

Toplam Vaka Sayısı: 93.963                

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.098                       

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 631        

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 5     

Karantinadaki Vaka Sayısı: 625        

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 236        

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1      

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 241  

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