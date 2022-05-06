COVID-19: Kuzeyde 61 vaka
Son 24 saatte yapılan test sayısı 7061 olup, 61 pozitif vakaya rastlanmıştır.
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 7061 olup, 61 pozitif vakaya rastlanmıştır.
30 kişi Lefkoşa, 7 kişi Girne, 13 kişi Mağusa, 3 kişi Güzelyurt, 7 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
6 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7061
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 61
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.821.348
Toplam Vaka Sayısı: 93.963
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.098
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 631
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 5
Karantinadaki Vaka Sayısı: 625
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 236
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 241
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