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COVID-19: Kuzeyde 602 vaka

COVID-19: Kuzeyde 602 vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 18.706 olup, 602 pozitif vakaya rastlanmış, 467 kişi taburcu edilmiştir.

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 18.706 olup, 602 pozitif vakaya rastlanmış, 467 kişi taburcu edilmiştir.

274 kişi Lefkoşa, 105 kişi Girne, 148 kişi Mağusa, 23 kişi Güzelyurt, 33 kişi İskele, 19 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

 

11 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.706      

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 602

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 

Yerel Vaka Sayısı: 602      

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 467    

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.546.308  

Toplam Vaka Sayısı: 60.884       

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 55.493        

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4603     

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 71    

Karantinadaki Vaka Sayısı: 4526    

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 183   

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6   

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 1399  

 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 365  

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 410

 

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:  3700       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 125147

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