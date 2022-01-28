Lefkoşa7 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. COVID-19: Kuzeyde 579 vaka
COVID-19: Kuzeyde 579 vaka

COVID-19: Kuzeyde 579 vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 18.726 olup, 579 pozitif vakaya rastlanmış, 578 kişi taburcu edilmiştir.

A+A-

Son 24 saatte yapılan test sayısı 18.726 olup, 579 pozitif vakaya rastlanmış, 578 kişi taburcu edilmiştir.

249 kişi Lefkoşa, 135 kişi Girne, 108 kişi Mağusa, 50 kişi Güzelyurt, 22 kişi İskele, 15 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

 

28 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.726

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 579 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:

Yerel Vaka Sayısı: 579   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 578 

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.330.419

Toplam Vaka Sayısı: 53.027   

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 48.439 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5001      

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 56

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı: 4931

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 167

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  14   

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 1636

 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 376   

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 351

 

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:  3459      

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 119365 

Bu haber toplam 948 defa okunmuştur
Etiketler : ,